GdS – Juve, addio sogno scudetto: frenata inquieta in chiave Champions

La Juventus oggi rischia di essere superata dal Milan al secondo posto in classifica. Periodo nero per la squadra di Massimiliano Allegri, che ora per La Gazzetta dello Sport deve guardarsi le spalle, piuttosto che inseguire l’ Inter e il sogno scudetto. “Due punti nelle ultime quattro giornate: dissolvenza Juve, la capolista Inter è diventata una figura sempre più lontana in fondo allo stradone. Juve a meno nove dalla cima, un potenziale meno dodici per via dell’asterisco, del recupero tra Inter e Atalanta. Addio sogni di scudetto, oggi la Signora deve guardarsi dal Milan: se stasera il Diavolo vincerà a Monza, le soffierà il secondo posto e la relegherà al terzo.

La frenata è brutta e vistosa e inquieta in chiave Champions. Se continuerà così, con questo andamento lento, la Juve rischierà di essere risucchiata dal gruppetto che oggi si contende il quarto pass per l’Europa a cinque stelle. Urge un’inversione di tendenza, pena uno sfascio che aprirebbe scenari apocalittici. La Juve non può permettersi di non partecipare alla prossima Champions. Non paga di aver pareggiato contro l’Empoli e perso contro l’Udinese a Torino, la squadra di Allegri si è incartata contro un’altra squadra invischiata nella lotta per la salvezza, il Verona. E le è andata bene, perché l’Hellas avrebbe meritato la vittoria per come ha interpretato la partita”, si legge sulla rosea.