Juve, un turno alla Tribuna Sud? Il club bianconero pensa al ricorso. Anche per Cuadrado…

"Ricorso? Il Codice di giustizia sportiva prevede la squalifica dei calciatori nella competizione in esame, ma è meno restrittivo sugli stadi o le curve. Così si spiega la decisione di chiudere per un turno la Tribuna Sud dello Stadium alla prossima gara interna della Juve. La Juve, però, vuole vederci chiaro, anche alla luce dei precedenti che hanno riguardato altre squadre in situazioni analoghe (vedi la Lazio, sulla cui curva Nord incombe ancora una pena sospesa). La società bianconera attende i documenti ufficiali per valutare l’opportunità di un ricorso", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Ricorso che la Signora potrebbe avanzare anche per Cuadrado, punito con tre turni di squalifica (questi sì limitati alla sola Coppa Italia) per la rissa nel finale con Handanovic, con tanto di «pugno al volto (atto rilevato dai collaboratori della Procura federale)». Nelle motivazioni, il giudice sportivo non ha fatto riferimento ad attenuanti come la provocazione o la reazione, che potevano portare a uno sconto di pena. Al colombiano della Juve è stata affibbiata anche un’ammenda di 10mila euro, così come ad Handanovic. Perché un solo turno, invece, al portiere dell’Inter? La differenza sta proprio nel pugno, perché per lo sloveno si fa riferimento solamente alle «mani al collo». Diverso, ovviamente, il caso di Lukaku, espulso per doppia ammonizione. La prima per gioco scorretto, la seconda per «comportamento non regolamentare». Il giudice non ha potuto far altro che ratificare le misure prese in campo dal direttore di gara Massa", aggiunge il quotidiano.