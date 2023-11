Sacchi: “Inzaghi e Allegri due tattici, Max a un livello superiore. Se l’Inter difende, perderà”

"Il Milan, invece, vive di alti e bassi. Fa un’ottima prestazione in Champions contro il Psg e poi s’inceppa a Lecce dopo essere stato in vantaggio di due gol e rischia addirittura di perdere. Non c’è continuità di rendimento, perché mancano la compattezza e l’aggressività necessarie per il successo. La mia impressione è che abbiano acquistato troppi stranieri, ora è complicato far andare d’accordo tante individualità e trasformarle in un collettivo omogeneo. Gli stranieri, si sa, hanno bisogno di ambientamento, servono tempo e pazienza. Inoltre i rossoneri hanno parecchi infortunati (argomento sul quale l’allenatore e i dirigenti dovranno fare una riflessione) e in attacco saranno privi di Giroud, l’unico che la buttava dentro. Giocherà Jovic, che finora non ha incantato. Mancano le premesse per una svolta, però può succedere che le cose belle accadano proprio quando uno meno se le aspetta", analizza Sacchi.