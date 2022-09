Inter, come cresce Kamate: passi da gigante in poco più di un anno. E ora…

Arrivato all'Inter solamente nei primi mesi del 2021, in pochi mesi Kamate ha compiuto passi da gigante: in nerazzurro è cresciuto sia tatticamente che strutturalmente, e il confronto con il ragazzo che esordì ad aprile 2021 con l'Under 17 nerazzurra lascia senza parole. Un talento tutto da sgrezzare, ma che convinse la dirigenza interista a fargli firmare un contratto da professionista già a luglio 2021, con scadenza 30 giugno 2024. Dopo un anno da protagonista con l'Under 18 (29 presenze in campionato su 30 totali, di cui 27 da titolare), in questa stagione ha compiuto il salto in Primavera, dove Chivu gli ha dato fiducia fin da subito in un ruolo, quello di mezz'ala nel centrocampo a 3, l'anno scorso ricoperto da gente come Casadei e Fabbian.