L'Inter ha scelto il difensore per completare la rosa a disposizione di Inzaghi, ora deve convincere l'Arsenal a mandarlo via in prestito

Andrea Della Sala Redattore 24 luglio 2024 (modifica il 24 luglio 2024 | 10:57)

L'Inter ha scelto il difensore per completare la rosa a disposizione di Inzaghi, ora deve convincere l'Arsenal a cedere Kiwior in prestito. Ma in casa nerazzurra non c'è fretta, si aspetta di arrivare alla formula desiderata.