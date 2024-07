"Ma l'ex centrocampista del Napoli, arrivato a parametro zero come Taremi, è arrivato preparato a questo appuntamento nerazzurro, tenendosi in forma dopo gli Europei con sedute personalizzate anche in vacanza. Zielinski potrebbe dunque non solo duellare con Mkhitaryan per il ruolo di mezzala sinistra, ma anche con Barella e Frattesi per quello di mezzala destra", spiega il quotidiano.