Klaassen: “L’Ajax ha preso un’altra strada, ecco perchè ho scelto l’Inter”

Davy Klaassen, acquisto last minute del mercato estivo dell'Inter, ha spiegato all'interno del podcast "Cor Potcast", in onda sul canale YouTube olandese FC AFKicken, i motivi che lo hanno portato a lasciare l'Ajax: "L'Ajax ha preso un'altra strada in quel momento. Questo è stato il motivo per cui anch'io ho preso un'altra strada. Resta il mio club e avrei preferito aiutarlo, ma avevo la sensazione di non poter più fare nulla".