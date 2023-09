Klaassen e l’Inter, dalle lacrime ai sorrisi: un cerchio che si chiude dopo 11 anni

Il colpo finale del mercato dell'Inter è Davy Klaassen: l'ormai ex centrocampista dell'Ajax arriva a Milano a titolo definitivo e firmerà un contratto biennale con i nerazzurri. Un autentico blitz da parte della dirigenza interista, che regala così a Simone Inzaghi un elemento in più per le rotazioni della mediana, in grado di portare qualità ed esperienza internazionale.