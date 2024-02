Gds – Né con Klopp né con Guardiola: principi e filosofia dell’inzaghismo

Qualcuno lo ha paragonato a Guardiola, qualcuno a Klopp, ma la verità è che Simone Inzaghi ha una filosofia tutta sua. In tre anni sulla panchina dell'Inter, il tecnico è cresciuto di pari passo con la squadra, adesso la squadra nerazzurra ha un gioco riconoscibile in Europa. "Inzaghi non è Guardiola e non è Mourinho, per citare gli allenatori simbolo della contrapposizione ideologica di un decennio fa. Non pratica neppure il gegenpressing di Klopp, non chiede ai suoi di riconquistare in cinque secondi la palla perduta", sottolinea Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport.