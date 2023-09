Kubo, il “Messi giapponese”: Inter, ecco chi è la stella della Real Sociedad

Il suo nome non è affatto nuovo per gli esperti di calcio internazionale, nonostante si parli solamente di un classe 2001. Questo perchè Takefusa Kubo, per tutti Take, fu al centro di un grande caso mediatico quando aveva appena 10 anni: il Barcellona, abbagliato dalle sue incredibili abilità tecniche (che gli valsero il soprannome di "Messi giapponese), lo prelevò dal Kawasaki Frontale e lo portò nella propria cantera. La sua favola sembrò interrompersi 4 anni dopo, nel 2015, quando Kubo tornò in patria in seguito all'emergere di irregolarità nel suo trasferimento.