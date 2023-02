Inter, La Stampa fa il nome di Klopp: “Lui e De Zerbi praticabili solo se…”

L'alternativa più abbordabile per la prossima stagione è rappresentata da Thiago Motta, che ha provocato l'ultima delusione

E' tema di stretta attualità in casa Inter il futuro di Simone Inzaghi. Un'eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League renderebbe il suo esonero certo, ma anche il quarto posto non garantirebbe al 100% una permanenza dell'allenatore in nerazzurro. La Stampa, nella sua edizione odierna, spiega chi potrebbe essere il suo successore, facendo anche un nome del tutto nuovo.