Lautaro: “A un passo da un sogno, manca l’ultimo step. Anche il City deve temere l’Inter”

Sto vivendo un periodo bellissimo, importante. Per me e per la mia famiglia. Io ho sempre dato il massimo da quando sono all'Inter, abbiamo portato tantissimi trofei e ora possiamo vivere un sogno. Siamo lì a un passo, manca un ultimo sforzo, siamo pronti per questa settimana per preparare al meglio questa partita che è la più importante della nostra carriera.