Ct Argentina: “Lautaro ha preso una botta alla tibia, ma sta bene: è un toro”

In vista della sfida contro il Paraguay, parla il ct dell’Argentina Lionel Scaloni. Ecco le sue dichiarazioni sul capitano dell’Inter Lautaro Martinez: “Arriva bene, è in salute e reduce da un ottimo momento personale. È arrivato in nazionale praticamente da zero e sta dando il suo contributo, questo è ciò che ci lascia tranquilli. Quanto alla sua condizione, ha preso un colpo alla tibia, ma sta bene. È un toro, è forte, sta bene.