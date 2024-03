"c’è pure chi ad esultare in faccia al Milan proverebbe un gusto ancor maggiore. Prendi Lautaro, il capitano: in queste stesse pagine raccontiamo il suo battibecco a distanza con Costacurta. Oppure Calhanoglu: come dimenticare il suo sfogo a Riad di un anno fa? Calha è l’ex che aspetta la seconda stella come i bambini fanno con i regali a Natale. Ha scelto il nerazzurro per questo. Ha aspettato. Ha pure sofferto in silenzio per il titolo perso due campionati fa proprio contro i cugini. Questo traguardo per lui vale triplo, lui che è diventato un simbolo nerazzurro: quel coro a lui dedicato dalla curva Nord rimarca proprio il suo passato rossonero e il suo salto in avanti una volta attraversata idealmente la città di Milano", spiega La Gazzetta dello Sport.