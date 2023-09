Inter, Lautaro: “Thuram? Felice di lavorare con lui. Orgoglioso di essere capitano”

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro la Real Sociedad

Lautaro Martinez , capitano dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro la Real Sociedad. Le sue parole: "Mi sento bene con la mia squadra, cerchiamo sempre di fare il nostro lavoro e prendere meno rischi possibili giocando un bel calcio: sono contento perché la stagione è iniziata come volevamo e domani vogliamo fare bene.

Thuram? E' giovane, è arrivato in un calcio nuovo: ma sono contento perché sta imparando e ci sta tanto una grande mano, ha molta forza. Sono molto felice di giocare con lui, siamo sicuri che ci aiuterà. Istanbul? Siamo una squadra nuova, ci sono molti nuovi: sono contento per il lavoro che stiamo facendo. Posso assicurare che lavoreremo per fare il massimo: vedo come lavorano anche i compagni, siamo molto fiduciosi.