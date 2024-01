Inter-Lazio è anche Lautaro vs Immobile: 486 gol in due, i numeri a confronto

Inter -Lazio è anche Lautaro Martinez contro Ciro Immobile. Focus sui due centravanti delle squadre oggi su Tuttosport, coi numeri a confronto del capitano nerazzurro e di quello biancoceleste. Vivono due momenti diversi, ecco il paragone tra i due attaccanti: "Una sfida da 468 gol in due. Poi un Mondiale, una Copa América, un Europeo, uno scudetto, 3 coppe Italia e 5 Supercoppe nazionali. È il confronto tra i due bomber e capitani delle semifinaliste in campo questa sera a Riad: Lautaro Martinez e Ciro Immobile. Le due bandiere di Inter e Lazio. Uniti dalla fascia di leader in campo e dalla galleria di gol che contraddistingue le loro carriere: 298 per il biancoceleste, 170 per il nerazzurro.

Immobile può vantare 4 titoli di capocannoniere della Serie A. Lautaro sta viaggiando verso quello che potrebbe essere il primo: finora 18 gol, media di una a partita considerando le due saltate per infortunio a cavallo di Natale. Ciro, invece, è costretto a una posizione non in linea con le sue abitudini: finora ha firmato appena 4 reti in campionato, complici alcuni infortuni e una condizione da ritrovare, circostanze unite a un rendimento della Lazio deludente prima alla risalita delle ultime settimane (ma ha segnato tre gol pesantissimi in Champions League, uno in più di Lautaro): «Mi manca un po’ il ritmo gara, è stato importante giocare 15 minuti col Lecce per ritrovare confidenza con il campo. La squadra si è allenata poco, non ho potuto fare tante sedute. Mi sono allenato per essere al massimo per questa partita», dice Immobile che è in lizza per partire dall’inizio, nonostante un minutaggio ancora ridotto: non viene schierato titolare dal 17 dicembre, il giorno della sconfitta in campionato con l’Inter all’Olimpico. Di sicuro la scelta di mandare il centravanti a parlare nella conferenza stampa della vigilia insieme all’allenatore dimostra quanta fiducia abbia il club biancoceleste nella sua bandiera, da otto anni alla Lazio.