MD – Lautaro, potere all’Inter: ha ben 5 offerte. Si stava trattando in 2 modi, ora invece Marotta vuole…

In Spagna non si parla d’altro se non del possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona nella prossima finestra di mercato. Francesc Aguilar, noto giornalista del Mundo Deportivo, ha fatto il punto della situazione legata al futuro del Toro, spiegando quale sia la posizione del giocatore, dell’Inter e del club catalano. Esiste già, spiega Aguilar, un accordo tra il Barça e l’entourage del giocatore su stipendio e durata del contratto: il tutto concordato prima dell’emergenza Coronavirus. L’Inter accettò di negoziare col club spagnolo in due modi: con contropartite (ma nessun giocatore proposto è stato accettato da Antonio Conte), oppure di aumentare il valore del giocatore e pagare la cifra in modo rateizzato e non 111 milioni in un’unica soluzione. Ma ora, dopo l’esplosione del Covid-19, tutto è cambiato.

Javier Zanetti, vicepresidente del club nerazzurro sta cercando in ogni modo di convincere Lautaro a restare e prolungare il suo contratto. E lo sta facendo spiegandogli che a Milano è il protagonista indiscusso, mentre al Camp Nou potrebbe essere solo l’ombra di Luis Suarez. Il Toro giocherebbe volentieri con Lionel Messi, con cui ha già parlato, e sarebbe anche disposto a giocarsi il posto con l’uruguaiano. Il problema principale, però, si chiama Neymar, spiega Aguilar: il suo arrivo causerebbe le partenze di Griezmann e di Dembélé, se non ci fosse altro modo di risolvere la questione. Beppe Marotta, dal canto suo, si sente in posizione di forza perché ha offerte da PSG, City, United e sondaggi dal Chelsea: non riuscisse a trattenere Lautaro, proverebbe ad ottenere tutti i 111 milioni di euro della clausola senza alcuna contropartita tecnica.