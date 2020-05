Lautaro, assist all’Inter? Pedullà: “Ha preso una decisione e l’ha comunicata al suo entourage”

Lautaro Martinez ha scelto il Barcellona ma non ha la minima intenzione di forzare la mano con l’Inter. Ne è sicuro Alfredo Pedullà, che fa il punto sulla situazione relativa all’attaccante argentino.

“Non ci sono ultimatum, non ci sono “dentro o fuori”, esiste il rispetto verso il club che l’ha scelto e gli ha permesso di consacrarsi in Europa. Ma lui vuole il Barcellona e il passaggio più importante è proprio questo. E’ la sua più grande aspirazione giocare con Messi dopo aver accettato una mega proposta di ingaggio. L’Inter sa che, in caso di mancato accordo tra i club, bisognerebbe poi recuperare la migliore concentrazione di un ragazzo giovane che ha scelto il suo futuro, pur imponendosi (e comunicandolo al suo entoruage) di non voler forzare la mano. C’è tempo”.

La trattativa tra le società

“E’ una partita a scacchi, siamo appena a maggio, non c’è fretta, la possibile contropartita sono note da giorni (uno tra Semedo, Emerson e Junior Firpo), sapendo che Vidal sarebbe una storia a parte. Comunque condizionata dalla trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro. Il club nerazzurro continua a chiedere almeno 90 milioni più una contropartita tecnica (ripetiamo, Vidal è una storia a parte), unico passaggio per fare una sconto rispetto alla clausola da 111 milioni”.