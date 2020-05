Higuain: “Lautaro al Barça? Non vorrei essere nei suoi panni. Difficile dire di no”

Il futuro di Lautaro è ancora ignoto. Il Barcellona lo ha messo in lista come rinforzo primario per la prossima stagione, ma ancora deve trovare un accordo con l’Inter che non sembra incline a voler fare sconti sulla clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Delle qualità di Lautaro e della scelta difficile che dovrà prendere ha parlato il connazionale Higuain a Tyc Sports:

“Lautaro sta facendo la sua carriera in ascesa. Fa parte di una grande squadra come l’Inter ed è così giovane, questo è un grande merito. Ha già giocato la Coppa America, segnato gol e senza dubbio ha le qualità per essere il 9 della Nazionale Argentina. Ma dipende tutto da lui. Alla sua età ho ricevuto pochissime critiche. Di sicuro vivrà anche momenti duri perché la carriera del calciatore non è tutta rose e fiori. Ed è in quei momenti che dovrà dimostrare di essere forte di testa” .

Sul Barcellona: “È molto complicato prendere una decisione. A 18 anni, il Real Madrid è venuto a cercarmi e non ho detto: ‘no, aspetto di essere più grande.’ Non sai cosa potrà succedere dopo. È una situazione molto delicata per lui. Ovviamente, non voglio commentare per evitare polemiche, ma quando il Barcellona viene a cercarti, con Messi… Non vorrei essere nei suoi panni, è molto difficile dire no”.