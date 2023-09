Inter, Lautaro sempre più leader: il Toro ha un duplice obiettivo da centrare

"All’Inter Javier Zanetti è così inavvicinabile, distante anni luce da qualsiasi paragone, che c’è posto solo alle sue spalle. In modo sempre più perentorio ad ambire allo scettro di vice c’è un altro capitano, sempre argentino, nello specifico il quinto nella storia nerazzurra ad avere queste due credenziali". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Lautaro Martinez che non vuole più fermarsi: dopo essere entrato nella top 10 dei marcatori all time dell'Inter, il Toro punta a diventare il secondo argentino più presente - gli mancano 54 presenze per agguantare Demaria - e il più prolifico, con Icardi che ad oggi è distante 17 reti.

"Fin qui all’Inter il Toro ha vinto uno scudetto, due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia, raggiungendo invece l’apice a livello internazionale grazie al trionfo Mondiale con l’Argentina dell’anno scorso in Qatar. Da quel successo ha tratto ancor più cattiveria e convinzione nei propri mezzi, conquistando poi i gradi di capitano in nerazzurro durante questa estate dopo l’addio di Marcelo Brozovic. Il derby sarà anche l’ennesimo testa a testa con Giroud, visto che entrambi sono sempre andati a segno nelle prime 3 giornate di campionato (5 volte l’interista, 4 il milanista), anche se in realtà il mirino è puntato su un obiettivo più a lungo termine come la classifica cannonieri in Serie A", ribadisce il CorSport che esalta le doti di leadership del Toro, protagonista di una crescita costante come testimoniato dai numeri realizzativi delle ultime tre stagioni.