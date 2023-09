Jeda: “Italia, Spalletti ha bisogno di tempo ma non ce n’è. Non sono sicuro che…”

"C'è delusione, ma in questo momento non possiamo criticare Spalletti. Ha bisogno di tempo per lavorare e conoscere i giocatori. Dopo tutta la polemica di Mancini c'è da rimettere in piedi una delle nazionali più importanti al mondo. Pareggiare contro la Macedonia del Nord lascia parecchia delusione, anche perché c'è bisogno di tirarsi su in questo momento. Spalletti avrà tantissimo da lavorare, ma purtroppo non c'è tempo: le partite di qualificazione sono una dietro l'altra"

"Dopo i due Mondiali saltati dovranno rimettersi in carreggiata e anche la Federazione dovrà dare delle linee guida. Al di là dei moduli, penso che bisogna trovare i calciatori più funzionali e valorizzarli come avviene nei club. Questo in Nazionale non succede e Spalletti dovrà capire come valorizzare questi giocatori. Non sono sicuro che il 4-3-3 sia il sistema giusto a questo punto. Alcuni giocatori sembrano avere paura quando scendono in campo e questo non riesco a spiegarmelo"