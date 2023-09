Sabatini su Macedonia-Italia: “Oggi c’è drammatizzazione del risultato ma Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, Walter Sabatini , ex dirigente, ha parlato così del pareggio beffa dell'Italia contro la Macedonia:

“Ora c’è una drammatizzazione del risultato, ma Spalletti ha fatto una scelta mai intrapresa prima, ossia conferire la fascia ad Immobile, che lo ha ripagato con il goal. Personalmente odio le gare delle nazionali che si giocano dopo due o tre turni di campionato, perché i calciatori non possono avere una condizione accettabile. Non mi accanirei troppo sul risultato proprio per questo”.