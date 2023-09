L’Inter sgomma palla a terra, Lautaro metà 9 e metà 10. Grande stabilità, ora l’esame Milan

Una grande Inter batte 4-0 la Fiorentina e si piazza al primo posto in classifica assieme al Milan. Entrambe a punteggio pieno, si sfideranno nel derby alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. A trascinare la squadra di Inzaghi è Lautaro che fa un'altra doppietta e sale a 5 reti in 3 partite.

"Il Milan dirà quanto è solido il muro interista, perché il tratto principale di questa nuova Inter sembra essere la stabilità. Mai fidarsi della squadra più folle per definizione, però, per quello che si è visto in queste prime tre giornate, l’Inter sembra più radicata, per nulla incline a smarrirsi nei suoi pensieri come capitava in campionato nella scorsa annata. Poggia su una fase difensiva ampia, spalmata su più linee, e fila via in ripartenze architettate, mai casuali o figlie di un rinvio alla cieca", scrive La Gazzetta dello Sport.