Bergomi: “Lautaro il più forte dopo Osimhen. Bene Thuram, ma deve stare più vicino alla porta”

Dybala e Lukaku possono avvicinarsi alla coppia del Napoli?

«Devono stare bene fisicamente. Ma per il resto Dybala potrà innescare un centravanti che fa reparto da solo. Con un’unica riserva: sono entrambi mancini. Potrebbero andare a cercare le stesse zone di campo. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzarli in un assetto con due fantasisti e una punta: Pellegrini e Dybala alle spalle di Lukaku. Ma ci penserà Mourinho. E ricordo che ho vinto uno scudetto all’Inter con due mancini in attacco: Serena e Diaz».