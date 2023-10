Lautaro, serata storta? Sbatte contro legni e Trubin, ma per l’Inter è imprescindibile

"La partita di Lautaro è cominciata allora con ritardo, con la solita scintilla che ha infiammato San Siro. Il destro velenoso di esterno-collo che si è stampato sulla parte bassa della traversa all’alba della ripresa ha svegliato l’orgoglio del Toro, che da lì in avanti ha cominciato a sparare da tutte le posizioni e in ogni modo, senza mai trovare la gioia del gol. Lautaro è stato pure ammonito, per un intervento duro su Neves da cui poi ha preso una scarpata in faccia, non sanzionato. E poi Trubin gli ha detto due volte di no con i piedi su conclusioni ravvicinate, e quando il Toro lo ha saltato in uscita, è stato il piedone di Otamendi a negargli la gioia del gol. Poco male, per l’Inter e per Lautaro, comunque “man of the match”: è la sua nuova dimensione, imprescindibile anche quando non riesce a segnare", scrive La Gazzetta.