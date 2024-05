L'ennesima intervista rilasciata da Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, non ha di certo fatto felice l'Inter, alle prese da mesi con la trattativa per il rinnovo del contratto del suo capitano. Nonostante le rassicurazioni della dirigenza nerazzurra e le dichiarazioni d'amore dell'attaccante argentino, la realtà è che la distanza tra richiesta e offerta c'è ed è il motivo per cui non è ancora stato trovato un accordo. Così scrive Tuttosport: "Le parole di giovedì sulla questione rinnovo di Lautaro Martinez, per altro ribadite in due interventi, di Alejandro Camaño agente dell'attaccante argentino, non sono piaciute alla dirigenza dell'Inter. Il contratto di Lautaro è un tema che riempie le giornate nerazzurre dall'autunno scorso. Più volte l'ad Beppe Marotta si è esposto sull'argomento, annunciando l'imminente fumata bianca, e lo stesso giocatore ha ripetuto a più riprese la volontà di voler prolungare il contratto in scadenza nel 2026.