Dallo sfogo di Bologna al gesto con Dumfries: Lautaro pilastro nello spogliatoio Inter

Lautaro sempre più leader e capitano

“Sempre più Lautaro. Un valore aggiunto al di là dei confini dell’area di rigore. Dalle parole da vero leader di Bologna alla recita da protagonista nella notte della resa dei conti contro il Lecce. Dopo una settimana complicata il campione del mondo argentino ha dato l’esempio davanti al proprio pubblico e con la fascia di capitano al braccio: quest’ultimo è un particolare non da poco che ricalca il suo essere sempre più centrale nello spogliatoio dell’Inter, non solo quando c’è da trafiggere il portiere avversario. Con il raddoppio nel secondo tempo di fatto ha chiuso la contesa contro i salentini, ma l’esultanza non è stata banale e come prima reazione ha cercato Dumfries per ringraziarlo dell’assist. Non è finita qui perché l’ha indicato davanti a tutti, come a dire «questo gol è tuo», poi l’ha abbracciato per incitarlo in un momento difficile, nato dai mugugni del pubblico e da un primo tempo deficitario.