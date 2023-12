Lautaro: “Grande segnale a tutti, abbiamo un gran gruppo. In estate ho detto alla squadra…”

"Chi vorrei evitare in Champions? A San Siro con la Real Sociedad abbiamo avuto delle difficoltà. Ora aspettiamo, non riesco a dirne una. Per vincere, dobbiamo affrontarle tutte. Vediamo che succede. Thuram? Non me lo aspettavo così forte. Vedo un giocatore maturo, che vuole crescere. E' forte, veloce, ha gamba, alza la testa e ti mette la palla dove vuole. Ci sta dando una grande mano. Con Lukaku era un'altra cosa, cercava di stare con i centrali, Thuram si muove di più".