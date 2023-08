Lautaro: “Contento di essere capitano dell’Inter. Vogliamo iniziare bene”

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'esordio contro il Monza. Le sue parole: "Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano: ma non cambierà niente, voglio trasmettere ai compagni le solite cose. Vogliamo cercare di iniziare bene perché ci siamo preparati tanto. Sono andati via tanti giocatori importanti ma ne sono arrivati altri giovani con voglia di crescere e imparare: speriamo di continuare così e di trasmettere in campo quanto preparato".