Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Monza , Lautaro Martinez ha parlato così del suo nuovo partner in attacco, Marcus Thuram:

"Thuram? Giocatore importante che è dato per darci una mano. Spero che oggi metta in campo come gli altri ciò che abbiamo preparato, dopo un'estate di lavoro importante".