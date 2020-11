Sky – Lautaro, metti quella rabbia in valigia. I numeri parlano di “due mondi”. Ma c’è il Toro

Aveva segnato contro la Bolivia anche nella prima pausa per le Nazionali. Ma stanotte, quando dopo una serie di tentativi, è riuscito a segnare il gol del due a zero contro il Perù è come esploso. Ha esultato con tutta la forza che aveva in corpo Lautaro Martinez e poi ha anche spiegato perché.

Quando raggiunge la sua Argentina riesce sempre a dire la sua e il suo rendimento cambia. Lo dicono i numeri, quelli riportato da Skysport che parla di ‘due mondi’:

Quando era nel Racing aveva segnato 27 gol in 59 presenze con una media dello 0.45 di gol a partita. Con la maglia dell’Argentina ha collezionato 21 gol e segnato 11 gol (per una media di 0.52 reti a gara). All’Inter ha ovviamente collezionato più presenze, 94, e ha segnato 35 gol totali (0.37 in media). Un rendimento diverso e sul numero incidono le volte che ha indossato la maglia dell’Inter, ma Skysport sottolinea questa differenza.

Ora Conte spera che tutta la carica che si è vista questa notte Lautaro la metta nella valigia per Milano. Anche perché all’orizzonte c’è il Toro. Non lui, il Torino, che è una delle sue vittime preferite. Ha esordito a San Siro proprio contro i granata e un anno fa ha segnato contro di loro all’andata (23 novembre 2019, una rete nel 3-0 finale) e al ritorno (a luglio 2020, un gol nel 3 a 1 finale), anche dopo un momento complicato, quando le voci di mercato sembravano averlo scombussolato. Ora è tempo di ritrovare la bussola.

(Fonte: SS24)