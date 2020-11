L’urlo di Lautaro squarcia la notte: 2-0 Argentina contro il Perù

Durante la notte si è giocata la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali tra Argentina e Perù e la Nazionale di Scaloni ha vinto per due a zero. Hanno segnato Paredes (obiettivo nerazzurro) e l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Il giocatore stava aspettando talmente tanto quel gol che quando è arrivato si è sfogato con urla di gioia salti e colpendo con le mani il terreno di gioco. Aveva segnato anche a La Paz con la Bolivia, ma poi era arrivato un periodo storto nel quale segnare era diventato difficile. Anche ieri sera ci era andato vicino diverse volte prima di arrivare alla rete e quando è arrivata si è sfogato. Mentre in Italia era notte fonda.