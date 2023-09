Lautaro, altra prestazione da leader. Voleva il rigore, no di Chala: il Toro va ad abbracciarlo

"Va da sé che il primo ad abbracciarlo sia stato proprio l’argentino. In passato all’Inter c’era stata un filo di confusione su chi dovesse tirare in simili occasioni. Nel novembre 2021, dopo una realizzazione dal dischetto proprio di Calha, la palla la prese il Toro e si fece murare da Tatarusanu in un altro derby poi finito 1-1. Da questa stagione, però, sembra esserci più ordine: l’incaricato unico è il turco, più “specialista” rispetto al capitano. Poi Calha quando vede il Diavolo non ha certo remore a colpire: con quello di ieri ha trasformato tutti gli otto rigori in A, e due proprio contro la sua ex squadra", aggiunge Gazzetta.