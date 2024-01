Rinnovo Lautaro, nessun allarme per l’Inter. “E non è un problema di soldi ma…”

"All’Inter, evidentemente, quelle dichiarazioni non hanno fatto piacere. Ma non è scattato un vero e proprio allarme. In viale Liberazione, insomma, avrebbero preferito tenere la trattativa lontano dai riflettori, ma la sostanza non cambia. Anzi, resta la convinzione che si arriverà alla fumata bianca. A questo punto, però, con tempi più dilatati rispetto a quanto era trapelato. Lecito porsi il dubbio che, dietro quella che sembra una frenata, ci possa essere un’ulteriore richiesta di denaro, un rilancio rispetto alle cifre su cui le parti stavano già discutendo. E Camaño, paragonando il suo assistito ad Haaland («Sono i due migliori centravanti d’Europa»), ha finito per alimentare questo sospetto", commenta il quotidiano che però poi esclude questa versione: la base d'intesa è stata raggiunta per una cifra vicina agli 8 mln netti più bonus, con scadenza fissata nel 2028.

"Il Toro, insomma, non pretende di più. Il tema, semmai, è il come debba essere articolato l’accordo per arrivare a quelle cifre. E, alla luce della situazione economico-finanziaria del club nerazzurro, si tratta di un aspetto complesso. Che, evidentemente, deve essere ancora completato. È questo ciò che manca. Ed è anche ciò che, di fatto, chiede Lautaro. In definitiva, l’interpretazione più plausibile è che dietro all’”exploit” di Camaño ci sia la volontà di accelerare i tempi. O, in alternativa, mettere in chiaro, evitando fraintendimenti, che il rinnovo, allo stato attuale, non possa essere dietro l’angolo. Lo sarà solo quanto quei dettagli sostanziali verranno sistemati", chiosa il CorSport.

