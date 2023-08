I nerazzurri sono in volo per l'Austria, dove questa sera saranno di scena in amichevole alla Red Bull Arena

L'Inter di Simone Inzaghi proprio in questi minuti è in partenza per l'Austria, dove questa sera affronteranno il Red Bull Salisburgo alla Red Bull Arena nella penultima amichevole pre campionato (calcio di inizio alle ore 19). Come si può vedere dalle immagini postate dal club nerazzurro sui propri canali social, in gruppo c'è anche l'ultimo arrivato, il portiere svizzero Yann Sommer.