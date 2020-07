Inter, il secondo posto vale circa 27 milioni. Conte chiama Lautaro, serve il vecchio Toro

Una vittoria col Torino questa sera porterebbe l’Inter al secondo posto al pari della Lazio. Tre punti decisivi e i nerazzurri si affidano a Lautaro Martinez, chiamato a reagire dopo il lungo periodo buio e vista anche la probabile assenza di Lukaku. E il secondo posto cambia parecchio, soprattutto a livello economico.

“Non ci sono più i bonus Suning a ingrassare i conti del club sui piazzamenti finali, i premi della proprietà cinese sono stati eliminati nel nuovo accordo. Ma agganciare la Lazio e tenersi stretta la piazza dietro la Juventus porterebbe comunque nelle casse dell’Inter 26,9 milioni di euro, tra i premi della Lega di A e la percentuale di market pool derivante dal piazzamento (stima in base a quanto distribuito nell’ultima stagione). Il quarto posto, al contrario, ne garantirebbe 16,7: dieci milioni abbondanti di differenza“, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Serve un assist da Lautaro. Pardon, serve un gol, almeno uno. Dopo il lockdown l’argentino ha segnato una sola volta, contro la Sampdoria. E poi pali, rigori sbagliati, occasioni fallite, nervosismo a mille, legni presi a calci e sbuffate infinite. La serie no del Toro ha origine a gennaio: dal Cagliari in poi, solo un gol nelle ultime 12 partite, tra campionato e coppe. Non è solo il Barcellona, la spiegazione. Ma è anche il Barcellona: provate voi, a sentirsi sedotti e abbandonati da Leo Messi. Già stasera l’argentino torna sul luogo del delitto, del rigore sbagliato contro il Bologna. Lo farà vicino a Sanchez, al quale lasciò il tiro dagli undici metri nella gara contro il Brescia”, aggiunge il quotidiano