Palmeri: “Roma inguardabile, chissà se Mourinho arriverà a gennaio oppure…”

"Chissà se ci arriverà a gennaio Mourinho sulla panchina della Roma: sembrava e sembra tuttora impossibile che possa essere licenziato prima, ma tant’è la Roma è inguardabile sotto ogni punto di vista. Lui ha un contratto troppo pesante e non ci sono alternative disponibili su piazza all’altezza, se non Antonio Conte ma sarebbe una botta economica non indifferente. Può essere davvero a rischio? Quello che posso dire è che i Friedkin non sono per niente contenti per usare un eufemismo, e in questa insoddisfazione c’è coinvolto anche il giudizio verso l’allenatore.

Fa specie sentire altolocati addetti ai lavori addurre come cagione della crisi il mancato rinnovo di Mourinho: fino a prova contraria è proprio il primo a doversi meritare sul campo una fiducia più a lungo termine, che per quanto stiamo vedendo finora non sarebbe per niente motivata. Come per Allegri in passato, l’assicurazione sul lavoro anzi del lavoro per Mourinho per ora è la pesantezza del contratto. Ma fino a quando? Il 4-1 del Genoa è stato tanto. Non ancora troppo. Ma la situazione è monitorata. Nessuno è così Speciale da essere immune oltre ogni ragionevole dubbio".