Lautaro sempre più leader e simbolo dell’Inter: volontà di rinnovare ancora

Inizio di stagione nel segno - anche - di capitan Lautaro Martinez . Un suo gol ha regalato un punto prezioso in Champions League contro la Real Sociedad e il Corriere dello Sport si sofferma anche sugli atteggiamenti del Toro, capitano e sempre più leader dei suoi. “A caldo, non si è fermato a celebrare la sua prodezza last-minute, ma, da buon capitano, ha riconosciuto le difficoltà della squadra, censurando la prestazione nel suo complesso e ammettendo che occorre migliorare, per non incorrere nuovamente in simili “incidenti”. Insomma, il Toro ci ha messo la faccia.

La leadership si evidenzia anche in queste circostanze. E l’argentino la mostra in pubblico, ma anche, se non soprattutto, in privato. E’ attento ad ogni aspetto della vita dello spogliatoio e quando si tratta di prendere posizione non si sottrae. Giusto un mese fa ha compiuto solo 26 anni, ma questa è la sua sesta stagione in nerazzurro, ed è ormai diventato emblema e simbolo dell'Inter. Il legame è talmente forte che la volontà, raccolta anche dalla società, stando alle parole di Marotta, è quella di allungare il contratto oltre l'attuale scadenza del 2026.