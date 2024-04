Il capitano dell'Inter è il terzo marcatore della storia dei derby di Milano. E ha nel mirino anche Lukaku e Nyers per le reti in trasferta

L'Inter si prepara al derby col Milan di lunedì sera. Per i nerazzurri potrebbe essere la gara scudetto, in caso di vittoria. A trascinare la squadra di Inzaghi ci sarà Lautaro Martinez, a caccia di nuovi record.

"La sfida conto i rossoneri è una gara particolare per Lautaro Martínez: con otto gol è il terzo miglior marcatore dell’Inter nella storia dei Derby di Milano tra tutte le competizioni, dietro solo a Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11). Delle 23 reti dell'argentino in questa Serie A, ben 14 sono arrivate in gare fuori casa: in sole due occasioni un calciatore dell’Inter è riuscito a fare meglio in una singola stagione nella competizione: Romelu Lukaku nel 2019/20 e Stefano Nyers nel 1949/50, entrambi arrivati a 15", analizza Inter.ita.