Inter, senti Arteta: “Voglio trattenere Aubameyang a tutti i costi. E sicuramente…”

Intervenuto in conferenza stampa, Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato così del futuro di Pierre Emerick-Aubameyang, in scadenza coi Gunners nel 2021 e obiettivo dell’Inter nel caso in cui partisse Lautaro Martinez: “Per me è molto semplice: voglio trattenerlo a tutti i costi. Parleremo sicuramente di un nuovo accordo prima di fine stagione e vedremo le nostre e le sue intenzioni. Al momento stiamo parlando, è difficile dire ora quello che succederà. Il gol sbagliato in Europa League? Era molto giù, si sentiva responsabile: tutti abbiamo provato a convincerlo che per noi è stato colui che ci ha portato a quella situazione. Abbiamo bisogno di lui felice, sorridente e pieno di energia: ed è quello che è sembrato negli ultimi giorni”.

(BBC)