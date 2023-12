Lautaro e Thuram, un tandem che funziona alla perfezione. A San Siro si sono alzati tutti…

Dalla Lu-La alla Thu-La. L'Inter già da un pezzo ha dimenticato Lukaku, ci ha pensato Marcus Thuram con il suo impatto devastante. Con l'Udinese è arrivato il sesto gol in campionato per il francese, sempre più leader di questa squadra. E a proposito di leader nella serata di San Siro non poteva mancare il timbro di Lautaro Martinez.

"Per un attimo sembrava di rivivere una nuova notte di ThuLa a metà. Non che fosse un problema per Inzaghi, però non è mai una serata perfetta se capitan Lautaro chiude senza gol. Certo, contava vincere e l’Inter la pratica l’aveva già chiusa da un pezzo, però quando il Toro si è involato verso la porta di Silvestri a una manciata di minuti dal 90’, con la gamba ancora tonica e quella voglia matta di far gol, a San Siro si sono alzati tutti in piedi in attesa della magia. Che è arrivata: fiondata da fuori area potente e precisa all’angolo destro. E solo lì, nonostante il tabellone dicesse 4-0, la festa è stata completa", sottolinea la Gazzetta dello Sport.