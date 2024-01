Lautaro, nel mirino Vieri e Icardi. E ricorda sempre più il Milito del Triplete

La sua scalata nella classifica dei marcatori all time dell'Inter prosegue inesorabilmente, come ricorda Tuttosport: "A mettere in discesa la pratica il rigore provocato da Gagliardini (fallo di mano nel goffo tentativo di contrastare Lautaro Martinez) e la straordinaria azione del raddoppio, nata da un tunnel di De Vrij a Bondo, perfezionata da Mkhitaryan e Dimarco che hanno innescato Lautaro. Per regalarsi la doppietta, il capitano ha dovuto attendere il rigore del 4-1 ma quella rete è comunque importante perché lo porta a -1 da Bobo Vieri (122 gol contro 123 nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri) e a -2 da Mauro Icardi (a quota 124)".