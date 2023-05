Lautaro, il Real Madrid ci pensa? L’Inter fa muro. Cds: “Impossibile fare…”

Ieri dalla Spagna rimbalzavano voci di un interesse da parte del Real per il Toro, ma l'Inter ha tutte le intenzioni di fare muro

Ieri è stato il giorno di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo . I due hanno celebrato le nozze nella splendida cornice del Lago di Como. Momento magico per il Toro anche in campo dove ha trascinato l'Inter a suon di gol e grandi giocate.

Non è un caso che dalla Spagna siano rimbalzate indiscrezioni su un interessamento da parte del Real Madrid. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, l’Inter ha tutte le intenzioni di fare muro. "Impossibile fare a meno di un giocatore che, in questa stagione, al di là dei 28 gol segnati, si è rivelato un vero trascinatore. Se poi ci scapasse il colpaccio a Istanbul…".