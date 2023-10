Calhanoglu: “Pronti per il Benfica. Di Maria? Simile a Berardi. Ad Asslani dico…”

Dopo la vittoria di sabato in casa della Salernitana con il poker di Lautaro Martinez, l'Inter sarà di nuovo in campo domani sera in Champions League. A San Siro arriva il Benfica e la squadra di Inzaghi deve assolutamente conquistare i tre punti. Alla vigilia della sfida, in conferenza stampa, ha parlato il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu:

Quanto vi sentite cresciuti dopo la stagione scorsa? Che difficoltà comporta affrontare il Benfica?

"È stato bello essere in finale, purtroppo non abbiamo portato la coppa a casa. Sono orgoglioso per quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto vedere che siamo forti, lo sappiamo. Siamo migliorati tanto lo scorso anno. Ora abbiamo iniziato bene in campionato, con una scivolata in campionato col Sassuolo. Il gruppo è pronto per questa sfida. Io lo scorso anno non ho giocato in Portogallo. Ora il mister dovrà scegliere, ma siamo pronti. Benfica squadra forte, ha tanta qualità. L'allenatore l'ho avuto tre anni al Leverkusen e non vedo l'ora di affrontarli".