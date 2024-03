LIVEBLOG / Bologna-Inter 0-0, i tifosi nerazzurri: “Barella non così”

Con un vantaggio di 15 punti sul secondo posto e un pensiero a Madrid. L'Inter, però, è attesa dalla delicata sfida contro il Bologna di Thiago Motta, in lotta per la zona Champions e con una sola sconfitta in casa, alla prima contro il Milan. Fcinter1908.it, come al solito, vi fa vivere la partita anche in una veste ironica e simpatica, riportando i tweet più divertenti sulla sfida del Dall'Ara.