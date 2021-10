LIVEBLOG / Empoli-Inter: 0-1. I tifosi: Danilone, salvataggio e gol: che hai fatto…

Meme, battute, momenti di tensione e di gioia: dopo il pari amaro con la Juventus i sostenitori nerazzurri vogliono che la squadra rialzi la testa

Non c'è stato molto tempo per realizzare. Il campionato è già tornato e le polemiche della gara contro la Juventusl'Inter può solo mettersele alla spalle. Così come i tifosi, chiamati a sostenere la squadra di Inzaghi in un momento nel quale ricominciare a fare i tre punti è la sola cosa che conta. E così per la gara contro l'Empoli mano ai social sosterranno i loro beniamini minuto per minuto. Con tutta l'ironia che serve. Vi raccontiamo le loro reazioni nel nostro blog fatto di vignette, meme e tweet 'a stampo'.