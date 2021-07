Lugano-Inter, ecco dove vederla in TV e come seguirla

Domani sera allo Stadio Cornaredo la prima uscita stagionale dei campioni d'Italia

Domani, sabato 17 luglio, alle 20:30 è in programma la prima uscita dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio Cornaredo per affrontare il Lugano nella Lugano Region Cup (qui le info sui biglietti).