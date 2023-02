Lukaku-Barella, faccia a faccia con dirigenti Inter e niente multa: è andata così ieri

Niente multa per Romelu Lukaku e Nicolò Barella: cosa c'è dietro la decisione presa ieri dai dirigenti dell'Inter

Alessandro Cosattini

Niente multa per Romelu Lukaku e Nicolò Barella, protagonisti dello spiacevole episodio di lunedì a Marassi. La decisione è stata presa ieri dai dirigenti dell’Inter, dopo diverse ore di riflessioni in merito all’accaduto. Tutto archiviato, ora la squadra è concentrata sull’Udinese per ritrovare immediatamente i tre punti e allungare sulle inseguitrici nella corsa al secondo posto. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sul confronto di ieri tra Lukaku, Barella e i dirigenti appunto:

Lukaku-Barella, niente multe — “Meglio non prolungare l’eco delle polemiche. Tutto archiviato, con un faccia a faccia tra dirigenza e protagonisti. Ma niente multa. L’Inter volta pagina e ha deciso di non prendere ulteriori provvedimenti nei confronti di Romelu Lukaku e Nicolò Barella, protagonisti lunedì a Genova di un acceso e infelice confronto verbale in mezzo al campo, nel bel mezzo della contesa. Simone Inzaghi aveva assicurato già nell’immediato post partita che la questione era stata risolta durante l’intervallo nello spogliatoio e che entrambi i giocatori avevano capito l’errore. L’episodio, almeno per quanto riguarda il tecnico nerazzurro, è stato subito derubricata come “cosa da campo”, quando adrenalina e tensione possono giocare brutti scherzi. «Sono cose che non mi piacciono e che non succederanno più» aveva concluso Inzaghi in conferenza.

Le riflessioni dei dirigenti Inter — Ma all’appello mancava l’ultimo step, ossia il verdetto del club su una vicenda che, ovviamente, non è piaciuta proprio a nessuno. I dirigenti si sono presi qualche ora in più per riflettere ma alla fine hanno deciso di non aggiungere carne al fuoco. Nessun provvedimento disciplinare, quindi: è bastato il rimprovero immediato per una scena che – oltre ad essere stata brutta da vedere – ha influito pesantemente sul clima di nervosismo che la squadra stava palesando in campo, dovuta dalla difficoltà di sfondare il muro della Samp. Barella e Lukaku hanno sempre avuto un buon rapporto e questo ha reso ancor più incredibile quanto accaduto. Ma l’Inter ha altre cose a cui pensare adesso e la dirigenza ha optato per non trascinare oltre la questione. Tensione genera tensione, meglio chiuderla lì e provare a guarda oltre”, sottolinea la rosea.