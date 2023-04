Come cresce Lukaku: da febbraio segnato il 39% dei gol realizzati dall’Inter

La prestazione di Romelu Lukaku contro l'Empoli è la notizia più bella della domenica dell'Inter: l'attaccante belga è risultato determinante con 2 gol, un assist e una prova che ha ricordato i suoi giorni migliori. Un ritorno ad alti livelli che non può che far felice Inzaghi, bisognoso di segnali del genere in vista di questo decisivo finale di stagione.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Big Rom c'è. Il segnale è chiarissimo ed è arrivato a poche ore di distanza dalla grazia ricevuta dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, per annullare la squalifica in Coppa Italia. Romelu Lukaku si è ripresentato nella sua versione dei giorni migliori, decidendo il secondo tempo di Empoli-Inter con una doppietta e l'assist a Lautaro per il tris finale. All'improvviso per i nerazzurri può diventare un rinforzo pesantissimo nella volata finale di questa stagione, che in meno di un mese e mezzo metterà in palio la caccia al quarto posto, il doppio derby in semifinale di Champions e una possibile finale di Coppa Italia".