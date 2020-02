Lukaku: “Ibra un campione. Mio figlio è la mia seconda energia, sto aspettando che Conte…”

La felicità della famiglia e del calcio vanno di pari passo a Milano per Romelu Lukaku. Quando l’attaccante torna a casa ad aspettarlo c’è il figlio Romeo pronto ad accoglierlo: “È così simile a me. È la mia seconda energia. La paternità mi dà la pace. Se c’è una partita in televisione, inizia anche a indicare i giocatori. Sta iniziando a capire più cose. Gioca con una palla e vuole giocare sempre con papà. Ha tredici mesi, ma ora inizia a capire le cose, ha fatto i suoi primi passi a nove mesi e dopo dieci mesi giocava con la sua prima palla. Sto solo aspettando il permesso del mio allenatore (Antonio Conte ) in modo che io possa portarla alla Pinetina. I momenti con mio figlio, mia mamma e mio fratello quando è qui, sono i momenti migliori. Per il momento voglio solo amare mio figlio e dargli tanto amore“, racconta l’attaccante. Poi Big Rom spende belle parole per Zlatan Ibrahimovic: “È uno dei giocatori più intelligenti che abbia mai incontrato. Mi ha anche aiutato enormemente in quel periodo. Mi ha dato molti consigli e me li ricordo ancora. Ibrahimovic è un campione“.

(Voetbalkrant)